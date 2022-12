Renato Paiva elogia Gonçalo Ramos: «É um animal de competição»

Renato Paiva trabalhou com Gonçalo Ramos durante três épocas na formação do Benfica e não se mostrou surpreendido com a exibição do avançado na goleada (6-1) de Portugal frente à Suíça."O Gonçalo merece tudo o que lhe está a acontecer e era só uma questão de oportunidade. Foi assim no Benfica quando lhe demos a oportunidade nas camadas jovens e sempre as agarrou. Chegou à primeira equipa e quando foi aposta a sério é o que se vê. É um miúdo que não se impressiona com palcos, quer jogar e tem um foco muito direcionado para os seus objetivos. É um animal de competição e um trabalhador nato. Muito humilde e tenho a certeza que hoje está feliz e orgulhoso, mas é a mesma pessoa do antes disto acontecer", garantiu o novo técnico dos brasileiros do Bahia.Renato Paiva recordou ainda que o jovem avançado tinha uma alcunha pela forma como marcava muitos golos. "Os colegas chamavam-no de feiticeiro porque todos os remates que fazia à baliza eram golo, mesmo que não acertasse bem na bola. Às vezes acertava mal, de raspão, com o 'joanete', como eles diziam e a bola acabava por entrar sempre. Tinha índices incríveis, até nos treinos. O Gonçalo tem uma relação com o golo extraordinária", assegurou.