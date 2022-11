Ricardinho e a indecisão sobre o golo atribuído a Bruno Fernandes: «Não quero acreditar que isto seja verdade...»

Nao quero acreditar que seja verdade isto.. eu acredito que para o ronaldo seja mais importante vencer o jogo e qualificar que estar agora a reclamar um golo no mundial… https://t.co/4yHKiLENEU — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) November 29, 2022

O primeiro golo de Portugal ao Uruguai gerou uma indefinição. Primeiro, foi atribuído a Cristiano Ronaldo, ainda a meio do encontro creditado a Bruno Fernandes. No final da partida, o capitão da Seleção Nacional 'reinvidicou' o golo para si, gesticulando com um possível toque de cabeça.Contas feitas, a FIFA acabou por explicar já esta terça-feira que o golo foi mesmo do médio do Manchester United, não havendo toque de CR7. Ainda antes de ser conhecida essa clarificação, Edu Aguirre, amigo próximo do melhor marcador de sempre da equipa das quinas garantiu que o golo iria ser creditado ao camisola 7. Ricardinho viu a publicação e deixou o seu testemunho sobre a situação."Não quero acreditar que isto seja verdade... Eu acredito que para o Ronaldo seja mais importante vencer o jogo e qualificar-se que estar agora a reclamar um golo no Mundial", frisou o melhor futsalista português de sempre, através da conta de Twitter.