Ronaldo centra atenções no último treino da Seleção antes do jogo com a Suíça

Poucas horas depois da conferência de imprensa de Fernando Santos, e de ter surgido a notícia de um acordo com o Al-Nassr, as atenções dos jornalistas no treino da Seleção Nacional desta segunda-feira focaram-se, uma vez mais, em Cristiano Ronaldo.O internacional português não deu, no entanto, grandes indicações relativamente à forma como se está a sentir relativamente a estas notícias. Foi o último a entrar em campo e, nos 15 minutos da sessão abertos à comunicação social, trabalhou com normalidade.Fernando Santos tem 24 jogadores à sua disposição; continuam de fora dos treinos de conjunto Danilo, com uma fratura em três costelas, e Nuno Mendes, com uma lesão muscular.Portugal defronta a Suíça amanhã, às 19h00, nos oitavos-de-final do Mundial.