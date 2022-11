Rúben Dias confirma Pepe em pleno: «Sinto-o bem e estou feliz por ele»

Rúben Dias abordou a situação clínica de Pepe, que após uma longa paragem (superior a um mês) antes desta pausa FIFA, devido a uma entorse do joelho esquerdo, está recuperado e pronto a ajudar Portugal, tal como confirma o futebolista do Manchester City."A pessoa ideal [para falar da situação] é o Pepe… Pelo que vejo, parece-me bem, sinto-o bem e estou feliz por ele, porque foi com certeza uma paragem dura. É importante estar aqui e sentir-se bem fisicamente. Peço que sejam breves que ele está à minha espera no ginásio", atirou, entre sorriso, antes de passar para as chances de Portugal no Mundial. Confira"A única coisa que está na nossa cabeça é ganhar a Gana e se não o fizermos tudo se torna diferente. Pensar um dia de cada vez é, acreditamos genuinamente, a única forma de conseguirmos uma caminhada vitoriosa.": "É uma equipa muito forte tecnicamente, com vários jogadores a atuarem em contextos competitivos, portanto é uma seleção muito forte. Têm uma transição muito forte desde o momento em que recuperam a bola.""Sem dúvida. Mas também já vi equipas que perderam ou empataram e conseguiram passar… Temos a perfeita consciência que é preciso criar resiliência de espírito para alcançar aquilo que queremos.""Não há muito para pensar, portanto se vier que venha. Acima de tudo é pensar em lá chegar."