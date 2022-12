Rúben Dias e a confiança para os 'oitavos': «Estamos prontos. Venham eles!»

Rúben Dias compareceu esta segunda-feira na sala de conferência de imprensa ao lado de Fernando Santos para a antevisão ao jogo dos oitavos de final do Mundial'22 frente à Suíça (amanhã, 19 horas), no Estádio Lusail."De forma geral, como é óbvio entramos agora numa fase diferente, não é preciso mudar muita coisa. Temos a consciência de que isto é um jogo e nada mais, não há espaço para cometer erros. É cada vez mais necessário apertar o foco e estar cada vez mais e mais preparados para decidir os jogos em detalhes. Estamos prontos e venham eles"."Acho que podemos considerar que estamos preparados caso isso seja necessário. Foi algo que tivemos sempre em conta, faz parte da competição e é um momento importante onde é uma ponta de sorte mas também qualidade na execução. É algo que temos vindo a praticar"."Esperamos um jogo de alto nível. Não podia ser de outra maneira, especialmente dada a competição em que estamos. Focamo-nos em nós, temos perfeita consciência do que a Suíça traz para o jogo, mas acima de tudo é pensarmos em nós e naquilo que temos para dar"."Mudam pequenos detalhes de cada um de nós. Somos todos muito bons mas cada um à sua maneira. Acima de tudo, o entendimento que temos entre todos é bom. Foi a primeira vez do António aqui, mas a sua qualidade fez com que a integração fosse rápida. Estamos preparados para responder quando for necessário, mas não me cabe a mim a tomada de decisão. Tenho de estar preparado para dar o meu melhor e jogar seja com quem for"."Acho que temos sentido muito calor por parte da massa associativa qatari que tem estado presente nos jogos, e mesmo sem ser nos jogos. Quando se cruzam com a equipa fazem-se sentir, e desde já agradecemos o apoio e a paixão que transmitem pela equipa. São momentos marcantes para nós e esperamos continuar a contar com esse apoio"."Esperamos um jogo diferente. Tanto pelo contexto, como pela equipa de Suíça, que tem armas diferentes e sabemos que vai querer disputar o jogo. É 50/50. Faz parte da identidade deles, dos jogadores que têm, e assim esperamos"."Vou encarar essa pergunta de maneira mais pessoal... acho que é uma questão do quão estamos habituados a jogar nesta posição. Ninguém quer ficar de fora neste contexto, mas se precisarmos de ficar de fora pelo amarelo correto, assim o faremos. É não pensar muito sobre o assunto. É algo que está presente nas nossas cabeças, mas é algo que faz parte do jogo e temos de jogar com a liberdade e foco que temos sempre. Em qualquer circunstância, não é ideal levar um amarelo, mas temos de nos focar no jogo. Com os jogadores que temos, estamos conscientes daquilo que cada momento do jogo transporta"."Acho que essa pergunta tem de ser feita ao Cristiano. O que tenho a dizer é que, especialmente nesta fase, sentimos que a imprensa se está a meter por trás da equipa e isso inclui o Ronaldo e todos os outros. Em vez de nos dividirmos, que nos juntemos, isso dá uma força maior. Queremos essa força e essa energia boa e positiva"."Acho que é precisamente a razão pela qual não há favoritos neste jogo. É um jogo entre duas equipas de muito valor, quer individual quer coletivo. Veremos no final quem sai por cima. Não é um jogo onde se atribui favoritismos, principalmente pela competição que estamos a disputar"."Acima de tudo, é importante frisar que não somos uma grande equipa só pelos jogadores que temos na frente, mas também pelos do meio-campo e pela defesa, até no banco. A nossa equipa vale pelo todo, temos muita qualidade nas várias posições, e é por aí que temos de encarar tudo isto".