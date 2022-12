Rúben Dias: «Infelizmente não conseguimos»

Rúben Dias lamentou que Portugal não tenha conseguido dar a volta e ganhar Marrocos."Jogo complicado. Sabíamos perfeitamente a equipa contra quem estávamos a jogar. Sabíamos que era difícil de penetrar. Acabamos pró ter as nossas ocasiões, a perder fica mais difícil. Em momentos tivemos de ficar expostos, um golo daria continuidade no jogo, infelizmente não conseguimos", começou por referir.E continuou: "altou as decisões do jogo. Não sorriu para nós, mas a equipa esteve lá, a atitude também. Procurámos fazer tudo o que conseguimos. Lance do penálti? Pareceu-nos claríssimo. Acabou por marcar o jogo. Empate naquela altura fazia tudo voltar à estaca zero. Duro, mas seguir em frente"."Não era pela questão de sermos favoritos, sabemos as nossas qualidades e do que somos capazes. Mas era uma grande equipa e não conseguimos ser melhores", finalizou.