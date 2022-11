Rúben Dias: «Solidificámos aquilo que temos vindo a trabalhar»

Rúben Dias reagiu ao triunfo (2-0) de Portugal sobre o Uruguai e realçou a exibição da equipa das quinas. "Jogámos contra uma grande equipa, solidificámos aquilo que temos vindo a trabalhar e aquilo que é o potencial desta seleção. Estou muito feliz com esta vitória", começou por dizer o central à RTP.O jogador do Manchester City realçou ainda a influência dos jogadores lançados por Fernando Santos na segunda parte. "Acaba por ser um bocado a estratégia de cada um. Quem conhece o Uruguai já de há muitos anos sabe que eles são assim mesmo e muitas vezes é esse o perigo e o risco deste jogo. A nossa equipa acabou por estar bem, acabámos por controlar o jogo contra uma grande equipa. Eles também tiveram os momentos deles, mas destacar acima de tudo a exibição e todos os que entraram, porque fizeram a diferença", atirou."É claro que é importante gerir a condição física mas nós estamos habitados a jogar a cada três dias por isso não é uma grande novidade para todos nós, mas em jogos com esta intensidade é importante saber gerir""Já joguei muitas vezes com o Pepe ao meu lado, já não é nenhuma novidade e como é óbvio é sempre bom tê-lo por perto. Mas nós temos quatro grandes opções, embora o Danilo agora acabe por ficar de fora. Qualquer um que esteja vai fazer o trabalho que tem de ser feito."