Rúben Dias taxativo: «Ronaldo não tem beliscado a nossa tranquilidade»

No dia seguinte a Cristiano Ronaldo abrir o livro e calcar as polémicas em seu redor, Rúben Dias quis... fechá-lo, dando apenas a garantia de que a Seleção permanece unida, instado a refletir sobre se a polémica em torno do capitão deixou marcas."Foi importante [falar publicamente], mas como qualquer outro. Faz parte do processo e foi a vez dele. Em nada tem beliscado a nossa tranquilidade e o trabalho que temos vindo a desenvolver desde que nos concentrámos. Não há mais a dizer sobre o assunto", atirou no complexo do Al Shahaniya, antes do treino dos lusos, onde rematou: "O assunto já foi suficientemente falado e neste momento não há mais nada a dizer. Assunto encerrado desde o início."