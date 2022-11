Rúben Neves destaca resposta de Portugal: «Reagimos bem e ainda marcámos dois golos»

Rúben Neves considera que o jogo foi "estranho" mas destaca que o principal, a conquista dos três pontos, foi um "objetivo alcançado". "Foi muito importante começar com uma vitória e somar três pontos que era o nosso objetivo. Sabemos que não há jogos fáceis, já reparamos isso noutros grupos pois todas as equipas são organizadas e têm qualidade, e temos de dar o nosso melhor para ganhar", afirmou o médio, à Sport TV, antes de analisar o encontro: "Foi um jogo estranho que controlámos com o Gana apenas a defender e sair em contra-ataque. Depois do nosso golo na segunda parte houve mais pressão Gana, nós baixámos um bocadinho o ritmo, e nessa altura devíamos ter sido um pouco mais pragmático, mas reagimos bem e ainda marcámos dois golos".Para terminar, ao ser confrontado com o empate do Uruguai com a Coreia do Sul, o médio lembrou que só pensa dos jogos de Portugal. "Não pensamos assim, nós pensamos jogo a jogo e o próximo também é para ganhar. Vamos com a mesma atitude e com o mesmo espírito", concluiu.Já ao microfone da CNN Portugal, o médio do Wolverhampton destacou a atitude da equipa das quinas na reação ao golo do empate do Gana. "Jogo difícil como todos vimos, jogo estranho. Primeira parte totalmente controlada por nós, Gana a defender o 0-0 e tentar sair no contra-ataque. Difícil encontrar espaços, era uma equipa muito compacta. Na segunda parte arriscamos um pouco mais, fizemos o golo. Depois baixámos um pouco, não era o nosso objetivo. Queríamos continuar a controlar, mas o Gana pressionou um bocadinho mais. Reagimos muito bem ao golo sofrido, foi uma grande atitude de todos", começou por referir."Foi fulcral a forma como reagimos ao golo do Gana. Não ficámos em baixo, fomos positivos, reagimos bem e rápido. Foi um jogo muito estranho. O jogo, depois dos golos, abriu-se um pouco mais e tivemos um pouco mais de espaço. Foi uma vitória merecida mesmo com as dificuldades sentidas na parte final do jogo", acrescentou.Rúben Neves disse ainda que a vitória foi justa, mas lembrou que há aspetos a melhorar na equipa das quinas. "Há sempre coisas para melhorar em todas as equipas, em todos os trabalhos. Não somos diferentes, temos noção de que podemos fazer melhor, mas foi uma vitória merecida e muito importante. Vamos olhar ao que correu menos bem para minimizar ao máximo os erros. Foi uma vitoria muito importante que nos dá muita motivação para o que aí vem", concluiu.