Rui Patrício: «Nas vitórias e nas derrotas caminhamos sempre juntos»

Rui Patrício foi suplente de Diogo Costa em todos os encontros da Seleção Nacional, do Qatar, acabando por não fazer qualquer minuto no Mundial. O guardião da Roma deixou este domingo, uma mensagem, nas redes sociais, após a eliminação da prova diante de Marrocos."Sou português de corpo e alma, sempre representei o meu país com o maior orgulho e respeito. Nas vitórias e nas derrotas caminhamos sempre juntos, de cabeça erguida e a olhar em frente! Continuar a crescer e a aprender na vida e no desporto. Um abraço a todos aqueles que apoiaram e vão sempre continuar a apoiar Portugal", escreveu o guarda-redes campeão da Europa pela equipa das quinas em 2016.