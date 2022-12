Seferovic feliz por Gonçalo Ramos e a torcer por Portugal: «Acho que pode chegar à final»

Haris Seferovic entrou com o jogo diante de Portugal em andamento e ainda viu o terceiro golo de Gonçalo Ramos, um avançado que conhece bem dos tempos do Benfica. À RTP, na zona mista do Estádio de Lusail, o avançado ainda vinculado ao Benfica mostrou-se feliz pelo seu antigo colega e reconheceu a superioridade total de Portugal."Portugal foi claramente melhor do que nós. Deixámos Portugal jogar e sabemos que se eles jogássemos iria ser difícil para nós. No final marcaram-nos seis golos e nós um", comentou, passando depois ao tema Gonçalo Ramos."Conheço o Gonçalo Ramos há muito tempo. Estou feliz por ele, sobretudo pelo que fez hoje. Desejo-lhe o melhor, tal como a Portugal", assumiu o avançado, que vê Portugal a chegar à final. "Sou fã de Portugal e acho que pode fazê-lo. Tem de ganhar".