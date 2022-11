Seleção Nacional realiza o primeiro treino: os 16 jogadores que estiveram no relvado

A Seleção Nacional realizou esta segunda-feira o primeiro treino antes da partida da comitiva portuguesa para o Qatar, tendo em vista a participação no Mundial'2022. Cristiano Ronaldo foi uma das principais atrações no regresso da equipa das quinas aos treinos, muito por conta da entrevista arrasadora que deu sobre todas as polémicas e controvérsias dos últimos meses no Manchester United, com o capitão a ser o primeiro, dos 16 jogadores que estiveram presentes na sessão, a subir ao relvado.

Nota ainda para o facto de Pepe e Matheus Nunes, recentemente recuperados de lesões no joelho esquerdo e de cariz muscular, respetivamente, se terem apresentado sem limitações, juntamente com os restantes companheiros de seleção.





No ginásio ficaram Diogo Costa, Danilo, Nuno Mendes, António Silva, João Mário, Gonçalo Ramos, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Palhinha e Ricardo Horta.

A equipa das quinas voltará a treinar amanhã, na Cidade do Futebol, às 10:30 horas, logo após a conferência de imprensa que está agendada para as 10 horas.



Os 16 jogadores que estiveram no relvado:



Rui Patrício

José Sá

Diogo Dalot

Pepe

Guerreiro

João Cancelo

Vitinha

Matheus Nunes

João Félix

William Carvalho

Rúben Neves

Otávio

Rúben Dias

Cristiano Ronaldo

Bernardo Silva

André Silva