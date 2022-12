Vídeo íntimo de Gonçalo Ramos a circular na internet

Um vídeo íntimo de Gonçalo Ramos tem circulado na internet com adeptos e figuras públicas a virem a público em defesa do avançado. O jogador que está a representar a Seleção no Mundial pediu para essas partilhas pararem e pondera avançar com uma queixa crime por exposição pública de conteúdos íntimos.Margarida Corceiro, namorada do jogador João Félix, terá sido vítima de devassa da vida privada no início deste ano. Imagens de nudez foram partilhadas nas redes sociais como sendo suas. "Ninguém tem noção do quanto isto pode dar cabo da cabeça de uma pessoa", comentou esta quinta-feira a atriz e modelo de 20 anos.