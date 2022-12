Vitinha: «Perdemos por erros nossos»

Vitinha fez o 'mea culpa' da Seleção Nacional após a derrota com a Coreia do Sul (2-1), mas não escondeu a ambição da equipa neste Mundial'2022."Perdemos por erros nossos. Sabíamos no que é que eles eram fortes, nos pormenores que podiam fazer a diferença. E foi o que aconteceu. Não defendemos bem em certas partes, principalmente nos dois golos, que acabam por ditar o resultado. Mas vamos já concentrar nos oitavos, no que fazer para que isto não aconteça. Vamos estar preparadíssimos para enfrentar quem vier. Nunca é igual perder ou ganhar. Queremos sempre ganhar, nem que seja a feijões. Neste caso não era. Felizmente ficámos na mesma em primeiro, mas podia não ter acontecido. Cientes do que fizemos e do que temos de melhorar para não voltar a acontecer".: "Sabe muito bem, é para isto que trabalhamos e é um sonho de criança jogar um Mundial. Quero mais, queremos mais. Mas saio com sensação amarga pela derrota e ficará sempre marcado por isso"."Portugueses sabem bem o que trabalhamos e não têm de duvidar nunca da nossa capacidade nem qualidade para ir longe e ganhar este Mundial".