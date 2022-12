William Carvalho e a goleada: «Se tivéssemos ganho por 1-0 era igualmente importante»

William Carvalho, médio que foi titular na goleada () de Portugal sobre a Suíça, comentou a vitória da equipa das quinas, que agora defrontará Marrocos nos quartos de final do Mundial'2022."O importante que era ganhar, obviamente que marcar seis golos é sempre bom, mas se tivéssemos ganho por 1-0 era igualmente importante. A equipa entrou como entra em todos os jogos, felizmente conseguimos estar focados do primeiro ao ultimo minuto e conseguimos a vitória", começou por dizer o médio defensivo, em declarações no final da partida.Sobre a exibição de Gonçalo Ramos, William Carvalho salientou a "qualidade" do jovem avançado. "O Gonçalo é um jovem com muita qualidade e demonstrou mais uma vez. Vai ter de pagar o jantar a todos!", atirou, terminando com um reparo sobre o ambiente que se vive no balneário da Seleção Nacional: "O ambiente é bom, de união, desde o inicio do jogo e mais com esta vitória."