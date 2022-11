Mãe de Matheus Nunes chorou: «Ele quis desistir do futebol mas eu não deixei»

Cátia Nunes, mãe do médio Matheus Nunes, viu o anúncio da convocatória em casa e não conteve as lágrimas de emoção quando Fernando Santos pronunciou o nome do filho.Em agosto de 2021, o antigo jogador do Sporting, agora no Wolverhampton, recusou jogar pelo Brasil, onde nasceu, após ser chamado por Tite. Preferiu Portugal e estreou-se pelas quinas dias depois, num particular com vitória (3-0) sobre o Qatar. "Estou eufórica, muito feliz! Ele quis desistir do futebol mas eu não deixei", disse Cátia Nunes à CNN Portugal.