Pedro Correia admite nervosismo na estreia em Mundiais e atira: «É um dia muito especial para mim»

Pedro Correia lamentou o mau arranque do Mundial'2022 por parte do Qatar, que perdeu (0-2) frente ao Equador, e confessou que os jogadores da seleção da casa não conseguiram conter o nervosismo e a ansiedade nos primeiros minutos do encontro inaugural da competição."Não foi o arranque [de Mundial] e o jogo que queríamos fazer. Não correu bem apesar das emoções à flor da pele. Jogámos em casa e a primeira vez no Mundial. Não nos correu tão bem mas é o futebol. Agora é levantar a cabeça e tentar fazer muito melhor do que hoje", começou por referir o internacional qatari nascido em Mem Martins a, após o jogo, acrescentando: "[Senti] muita ansiedade e falo por mim. É a primeira vez que jogámos um Mundial e sendo em casa a emoção é muito grande, assim como o nervosismo. As coisas não saíram bem. Sofremos os dois golos nos primeiros 30 minutos e foi difícil ir atrás."Questionado sobre o que espera de prestação de Portugal na prova, o defesa deixou elogios e revelou qual é a sua final de sonho do torneio. "Portugal tem uma excelente equipa e excelentes jogadores. Espero que cheguem à final e ganhem o Mundial. Apesar de ser qatari, espero que Portugal faça um bom torneio. Merecem e, com certeza, vão fazer um grande Mundial. Vou continuar a pensar assim [num Qatar-Portugal na final]. Ainda temos oportunidade de ganhar os dois jogos, sabendo que vão ser muitos difíceis. Se continuarmos a trabalhar e jogarmos melhor do que hoje podemos conseguir os 3 pontos no próximo jogo", frisou Pedro Correia, que disse ainda que este será "um dos melhores de sempre"."É um dia muito especial para mim, porque vim para aqui muito cedo. Jogar um Mundial é o sonho de qualquer jogador. Vi o país a crescer. Quando cheguei aqui ainda não era o país eleito para receber o Mundial. Depois tive oportunidade de representar a seleção. O país esta muito feliz por receber o Mundial. Penso que vai ser um dos melhores Mundiais de sempre, estão a fazer o melhor para que isso aconteça", vincou.Já sobre as polémicas e críticas que envolvem este Mundial, o defesa não se alongou muito sobre o tema, preferindo responder após o fim da prova. "As pessoas gostam de falar disso, mas quem vive aqui é que sabe. Todos gostam de julgar, que é muito fácil, mas não vou falar sobre isso. Depois do Mundial vamos falar, as pessoas vão ter a resposta certa", concluiu.