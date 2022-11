Pedro Correia: «Esperamos que o próximo Campeonato do Mundo seja melhor»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Correia nasceu em Portugal mas estreou-se pelo Qatar num Campeonato do Mundo. O experiente defesa analisou a experiência depois de averbada a terceira derrota em três jogos, ante a Holanda."Esperamos que o próximo Campeonato do Mundo seja melhor. Defrontámos equipas muito fortes e não começámos bem o torneio. Fizemos o nosso melhor. Demos o máximo. Temos agora de seguir em frente e aprender com os erros", resumiu Ró-Ró.