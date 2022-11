Qatar diz adeus como o anfitrião com pior registo de sempre

Quando terminou o duelo com o Senegal, ganho pela seleção africana por 3-1, o afastamento do Qatar era praticamente garantido, mas faltava confirmá-lo do ponto de vista matemático. A dúvida persistiu apenas por escassas horas, já que, com o empate entre Holanda e Equador, o adeus da formação anfitriã deste Mundial é já uma realidade.Com a eliminação garantida, o Qatar tentará pelo menos limpar a imagem na derradeira jornada, quando defrontar a Holanda. Caso não consiga sequer o empate, os qataris irão despedir-se do seu Mundial sem qualquer ponto, o que apenas agravará outra estatística negativa que já ficou confirmada: o Qatar é o anfitrião com pior registo de sempre na história dos Mundiais.Até agora a pior marca (com o sistema atual de pontos) pertencia aos Estados Unidos (1994) e África do Sul (2010), sendo que destas duas seleções apenas a africana ficou pelo caminho na fase de grupos, já que os norte-americanos apuraram-se como terceiro colocado num Mundial que tinha um formato distinto.