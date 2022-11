Aliou Cissé: «Agora começa um novo campeonato»

Aliou Cissé, selecionador do Senegal, analisou o apuramento do país após o triunfo diante do Equador (2-1)."Agora começa um novo campeonato, os jogos de eliminação direta são bons para o Senegal, que está habituado a jogá-los. O nosso dia a dia é disputar jogos decisivos, o grupo tem uma experiência coletiva que lhe permite enfrentar este tipo de situações. Conheço este grupo, construi-o desde há sete anos", disse, desvalorizando saber quem se segue nos oitavos-de-final do Mundial'2022."Nesta fase da competição, é pouco importante quem será o adversário, há que ganhar aos melhores", vincou.