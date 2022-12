Aliou Cissé tenta fintar a febre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na véspera do encontro, o selecionador senegalês Aliou Cissé apresentou um quadro de febre e foi obrigado a falhar o treino e a conferência de imprensa de antevisão, tal como explicou o adjunto Regis Bogaert: "Está doente há alguns dias e teve um pouco de febre, daí a precaução. Passou a tarefa dos treinos à equipa técnica. Transmitimos aos jogadores tudo o que ele pediu." Ainda assim, Cissé deve estar apto para o jogo de hoje: "Em princípio vai estar no banco e certamente vai acompanhar a equipa." O técnico está de volta aos ‘oitavos’ de um Mundial, depois de em 2002, como jogador, ter estado na única passagem do Senegal aos ‘quartos’.