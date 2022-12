Aliou Cissé: «Teremos de aprender com esta derrota»

O Senegal foi afastado nos oitavos de final do Mundial ao perder com Inglaterra por 3-0. Aliou Cissé reconheceu as dificuldades colocadas pelo adversário e disse que agora é "tempo de aprender com esta derrota".Aliou Cissé (selecionador do Senegal): "Os primeiros 30 minutos foram interessantes e tivemos oportunidade de marcar, mas não conseguimos. Jogámos contra uma equipa com muito impacto, que ganhou muitos duelos, que nos empurrou para trás. A partir daí, ficou difícil. Sofremos golo cinco minutos antes do intervalo, o outro mesmo antes do apito, e isso pesou-nos", disse o selecionador do Senegal.E continuou: "Os jogadores nunca desistiram, continuaram a jogar e a tentar seguir em frente. Estamos num Mundial, as melhores equipas estão aqui. O Senegal é 18.º no 'ranking', do outro lado está uma equipa do 'top 5'. Trabalhámos durante anos para elevar o nível no continente africano. Temos de continuar a conseguir competir no próximo Mundial. Teremos de aprender com esta derrota."Questionado sobre o futuro respondeu: "Para já, sou o selecionador. O futuro o dirá"."Marcaram na primeira oportunidade real, no fim da primeira parte. Faltou-nos pragmatismo e fomos castigados. Não soubemos aproveitar as oportunidades de que dispusemos. Se este é um Mundial bem-sucedido, sem Sadio Mané, e sem Gana Gueye neste jogo? Não. Sabemos todos as qualidades de Mané, mas ele não esteve cá, tivemos de lidar com isso. Somos um grupo de 26 jogadores em que todos têm qualidade. Sair nos 'oitavos' mostra isso. Não viemos só para participar, mas infelizmente fomos eliminados hoje".