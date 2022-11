'L'Équipe' avança que Sadio Mané vai falhar o Mundial

Sadio Mané sofreu uma lesão ontem, no jogo do Bayern Munique com o Werder Bremen, na Bundesliga, e, segundo o jornal francês 'L'Équipe', vai falhar o Mundial. Trata-se de um duro revés para a seleção do Senegal, que vai ao Qatar sem uma das suas principais estrelas.O avançado foi substituído aos 20 minutos de jogo, tendo sofrido uma lesão num tendão.Pouco depois do jogo o adjunto de Julian Nagelsmann tranquilizava os adeptos, dizendo que a mazela não era grave. "O Sadio Mané sofreu uma pancada na perna, que lhe causou um pouco de dor no nervo. Nada de grave. A sua participação no Mundial não deverá estar em causa", disse Dino Toppmöller, acrescentando que o jogador seria sujeito a mais exames durante o dia de hoje.E esses exames terão mostrado que a lesão é mais grave do que inicialmente se supunha. Segundo o 'L'Équipe' o avançado, duas vezes vencedor do prémio 'Futebolista Africano do Ano' terá de parar durante várias semanas.