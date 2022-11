Oficial: Sadio Mané afastado do Mundial'2022

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

Sadio Mané é oficialmente baixa do Senegal para o Campeonato do Mundo do Qatar. A confirmação surgiu esta quinta-feira pela Federação Senegalesa de Futebol, através de uma conferência de imprensa onde comunicaram aos jornalistas o afastamento do craque do Bayern Munique por lesão.De acordo com os meios de comunicação locais, o extremo de 30 anos deverá agora rumar à Alemanha para proceder à recuperação.