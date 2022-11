Sadio Mané integra os 26 convocados do Senegal

Depois de ter sido dado como fora do Mundial de 2022, devido a uma lesão, Sadio Mané afinal foi convocado pelo selecionador do Senegal, Aliou Cissé.O jornal francêsque o jogador do Bayern Munique, estrela da seleção africana, não ia ao Qatar devido a uma lesão sofrida terça-feira, no jogo com o Werder Bremen, mas aparentemente o problema não será tão grave como inicialmente se supunha.Edouard Mendy, Alfred Gomis e Seny Dieng.Gana Gueye, Cheikhou Kouyate, Nampalys Mendy, Krepin Diatta, Pape Gueye, Pape Sarr, Pathé Ciss, Moustapha Name e Loum Ndiaye.Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Youssouf Diallo, Fode Ballo Touré, Pape Abou Cissé, Ismail Jakobs e Formose Mendy.Sadio Mané, Ismaila Sarr, Boulaye Dia, Bamba Dieng, Famara Diedhiou, Nicolas Jackson e Iliman Ndiaye.