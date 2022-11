Selecionador do Senegal lamenta ausência de Mané do Mundial: «É o segundo melhor jogador do Mundo»

Aliou Cissé, selecionador do Senegal, mostrou-se dececionado pela ausência de Sadio Mané do Mundial'2022, devido a lesão."Obviamente que é uma grande pena para Sadio Mané e para a seleção, mas temos de pensar na saúde e segurança do jogador. É um grande desafio para nós. Todos os treinadores costroem as suas equipas em torno do seu melhor jogador. Temos uma equipa forte de jovens jogadores que estão prontos para enfrentar o desafio. Nunca é fácil jogar sem Sadio, mas penso que os jogadores estão prontos para enfrentar o desafio", frisou Cissé, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Holanda, em declarações citadas pelos ingleses do 'Mirror'."Claro que não estamos apenas a falar do povo senegalês. Pessoas de todo o mundo, toda a família do futebol está triste com o que aconteceu ao Sadio. É o segundo melhor jogador do Mundo. Nas últimas semanas recebi muitas chamadas de pessoas tristes com o que aconteceu ao Sadio", confessou.Recorde-se que Senegal e Holanda se defrontam esta segunda-feira, a partir das 16 horas, em jogo do grupo A do Mundial'2022.