Dragan Stojkovic: «Não podia esperar mais dos jogadores. Deram tudo»

Apesar de eliminado do Mundial'2022, Dragan Stojkovic garante que não tem intenções de deixar o cargo de selecionador da Sérvia."Dou os parabéns à Suíça pela vitória. Não estamos felizes com o resultado, é claro, mas tivemos problemas desde o início. Problemas físicos, lesões em jogadores importantes que tentámos trazer. Isso foi um revés para nós. Os jogadores lutaram o que puderam e não foi o suficiente para este nível, o nível de um Mundial. Não posso esperar mais deles. Deram tudo. Apertei a mão de todos os jogadores e disse-lhes que tínhamos de ser bons tanto quando as coisas correm bem como quando não correm bem", começou por referir após a derrota com a Suíça por 3-2."Temos que analisar os problemas defensivos. Estamos a disputar um Mundial e tens de ter todos os jogadores à disposição. Fiquei preocupado, porque sabia que seria muito difícil conseguir um bom resultado. Vou permanecer no cargo. Vamos disputar o apuramento para o Euro2024 a classificação e queremos alcançar a fase final depois de vinte e quatro anos", concluiu.