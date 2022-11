Grujic e Racic integram os 26 convocados da Sérvia para o Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador Dragan Stojkovic divulgou esta sexta-feira os convocados da Sérvia para o Mundial do Qatar, uma lista onde incluiu Marko Grujic e Uros Racic, jogadores do FC Porto e do Sp. Braga, respetivamente.Vanja Milinkovic Savic (Torino), Predrag Rajkovic (Maiorca) e Marko Dmitrovic (Sevilha).Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Strahinja Pavlovic (Salzburgo), Stefan Mitrovic (Getafe), Strahinja Erakovic (Estrela Vermelha) e Srdan Babic (Almería).Darko Lazovic (Verona), Andrija Zivkovic (PAOK), Nemanja Radonjic (Torino), Filip Kostic (Juventus), Filip Mladenovic (Legia), Nemanja Gudelj (Sevilha), Sasa Lukic (Torino), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Dusan Tadic (Ajax), Ivan Ilic (Verona), Marko Grujic (FC Porto), Uros Racic (Sp. Braga) e Filip Djuricic (Sampdoria).Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus) e Luka Jovic (Fiorentina)