Murat Yakin após o jogo com os Camarões: «Esta vitória dá-nos confiança»

Murat Yakin mostrou-se agradado após a vitória (1-0) de Suíça frente aos Camarões, no primeiro jogo do Grupo G do Mundial'2022."Tivemos um início de jogo um pouco difícil, mas não creio que isso tenha acontecido por estarmos nervosos. Jogámos com muita maturidade. Somos uma equipa que se conhece bem, com jogadores que jogam juntos há muito tempo", começou por referir o selecionador da Suíça no final do encontro."Contra o Brasil [na segunda jornada do Grupo G, na segunda-feira], teremos, provavelmente, de defender um pouco mais, mas esta vitória dá-nos confiança", perspetivou.