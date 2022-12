O gesto obsceno de Xhaka para o banco sérvio: rumor de relação extraconjugal voltou a ser lembrado

Xhaka breathes they get angry pic.twitter.com/05Z6803dE7 — selma (@selmooss) December 2, 2022

Granit Xhaka ajudou a sua Suíça a rumar aos oitavos de final do Mundial, deixando para trás a Sérvia, batida por 3-2 no último jogo da fase de grupos. O capitão helvético tem raízes albanesas e kosovares e os embates com os sérvios têm sempre um cariz especial. O desta sexta-feira não foi exceção, a avaliar pelas altercações entre jogadores já nos descontos.Mas há um momento que salta à vista. Xhaka fez menção ao banco da Sérvia, com um gesto obsceno, colocando uma mão a agarrar o pénis, ainda que por cima dos calções. Os visados seriam Predrag Rajkovic e Dusan Vlahovic.Nos últimos dias, a imprensa sérvia revelou que a mulher do primeiro, Ana Cakic, terá tido um 'affair' com o segundo, avançado da Juventus. Este último negócio o episódio mas Xhaka fez questão de reavivar tudo, contra a vontade dos sérvios, já a verem o Mundial ao longe...