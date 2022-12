Remo Freuler não teme Portugal e garante Suíça a jogar "como equipa": «Não nos vamos esconder»

Sem medos: é com esta atitude que a Suíça encara o jogo dos oitavos de final do Mundial'22 frente a Portugal, encontro marcado para a próxima terça-feira, às 19 horas. Quem o garante é Remo Freuler, médio helvético que sublinhou este sábado à imprensa que espera um "jogo difícil" no Estádio Lusail."Conhecemo-nos muito bem, jogámos muitas vezes o ano passado. Portugal tem uma equipa muito boa, é a favorita, mas não nos escondemos. Jogaremos como sempre", afirmou aos jornalistas portugueses.Reconhecendo como pontos fortes da equipa das quinas os "bons jogadores" e a "força no ataque", Freuler sublinha que a Suíça tem de se "preparar muito bem" e dá o exemplo do que sucedeu nos jogos do Grupo B na Liga das Nações: Portugal levou a melhor por 4-0... e viria depois a ser derrotado por 1-0 depois. "Se não estivermos a 100%, podemos perder por 4-0; se estamos focados e a jogar em equipa, podemos ganhar a qualquer um".Elogios não faltaram a Cristiano Ronaldo. Apesar de não ter visto o jogo (e a "surpresa" da derrota) entre a equipa das quinas e a Coreia do Sul (e não querer comentar a polémica que adveio da substituição), o médio do Nottingham Forest apontou obviamente CR7 como uma mais-valia. "É um jogador de classe mundial, um dos 2 melhores do mundo dos últimos 15/20 anos. Vai ficar para sempre. Portugal é mais forte com ele, claro".Nas ambições da Suíça está uma passagem aos 'quartos' e o mote está dado: "se jogarmos como equipa somos difíceis de bater".