Shaqiri: «Temos de estar todos super focados... e não só em Ronaldo»

Depois do treino à porta fechada, Shaqiri compareceu perante a imprensa internacional com confiança nas possibilidades suíças frente a Portugal."Conhecemo-nos muito bem. Entre Liga das Nações, qualificações e particulares, temos jogado muitas vezes contra eles e isso dá um grande conhecimento. [Espero] Um bom jogo. Nestas fases a eliminar não há equipas fracas, todos os jogos vão ser bons. Está tudo em aberto", afirmou.Questionado sobre a chave para levar de vencida a seleção lusa Shaqiri diz que "a equipa tem de fazer um jogo especial". "Temos de estar todos super focados e não só no Cristiano", diz o avançado suíço que, no entanto, reforça a importância do capitão português "Cristiano é incrível. Pode marcar golo a qualquer segundo do jogo. Não podemos tirar os olhos dele. Mas atenção, mesmo com algumas lesões Portugal tem jovens de muita qualidade que podem fazer a diferença".Quanto ao jogo de terça-feira em Lusail, Shaqiri diz que apesar de considerar Portugal favorito a equipa suíça sabe como jogar - "sabemos como lhes ganhar", atirou, fazendo referência à partida de Genebra para a Liga das Nações. "Este vai ser um jogo completamente diferente. Muito mais pressão para os dois lados, não existirão experiências e quem perder vai para casa. Isso vai tornar o jogo muito mais emocionante. Portugal é favorito, mas vimos o exemplo da Argentina ontem que todos esperavam que tivesse um jogo fácil e tiveram muitas dificuldades. Tal como a Austrália colocou problemas à Argentina, com um jogo especial da nossa parte podemos colocar muitos problemas a Portugal."