Suíça afina estratégia antes do jogo com Portugal com todos os jogadores disponíveis... pela 1.ª vez

A Suíça abriu as portas do treino por 15 minutos na véspera do jogo com Portugal. Visível a boa disposição nos exercícios de recreação com bola. Pela primeira vez desde o início da competição toda a equipa está à disposição do selecionador Murat Yakin incluindo os guardiões Sommer e e Kohn, além do defesa Elvedi que estiveram de fora da ficha de jogo com a Sérvia devido a fortes sintomas gripais.No que foi possível observar, foi feito trabalho específico nas bolas paradas para os guarda-redes (uma das dúvidas de Yakin pois Kobel esteve bem contra os sérvios); quanto aos jogadores de campo, estiveram sempre divididos em dois grupos e com muita preocupação em treinar trocas de bola rápidas a um ou dois toques e consequente movimento.Durante o tempo de trabalho aberto aos jornalistas, Yakin manteve constante diálogo com Vincent Cavin, o seu adjunto principal, decerto a ultimar a estratégia para o "mata-mata" desta terça-feira em Lusail.