Xhaka alvo de processo da FIFA por causa de gesto obsceno

O capitão da Suíça, Granit Xhaka, está a ser investigado pela FIFA, em virtude do seu gesto obsceno na direção do banco da Sérvia, depois de os helvéticos eliminarem a seleção orientada por Dragan Stojkovic na fase de grupos.Recorde-se que o médio é filho de pais albaneses que se viram forçados a fugir do Kosovo durante a Guerra dos Balcãs e tem sido bastante vocal na forma como defende o território onde estão as raízes da sua família.Xhaka segurou nos genitais e ainda mostrou uma camisola onde se podia ler "Jashari", numa suposta alusão a Adem Jashari, fundador do Exército de Libertação do Kosovo, morto por forças sérvias em 1998. Contudo, o jogador nascido em Basileia e que representa o Arsenal, argumentou que se tratava de um tributo seu a Ardon Jashari, jogador do Lucerna.