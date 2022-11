Difícil mas não impossível

É frente à campeã do Mundo França que a Tunísia joga a última cartada para tentar apanhar o comboio dos oitavos de final. Só a vitória permite à equipa magrebina sonhar com o apuramento - terá ainda de torcer por resultado favorável no outro duelo do grupo - e, mesmo que a tarefa pareça hercúlea, o central Montassar Talbi prefere ver o copo meio cheio. "Temos uma oportunidade de ouro para nos redimirmos [da derrota com a Austrália], de mostrar outra cara, fazer algo grande!" Conhecimento, pelo menos, não faltará, já que dez dos 26 convocados da Tunísia nasceram em França.

Já apurados, os gauleses vão fazer descansar vários habituais titulares, ainda que Didier Deschamps prefira manter um certo nível de secretismo: "Mudanças? Sim. Quantas? Só saberão amanhã [hoje], 1h30 antes do jogo." E sobre o eventual regresso de Benzema, ontem promovido pela imprensa francesa, o selecionador nem quer comentar: "Não penso nisso, estão a criar coisas. Conhecem a situação dele. Preocupo-me com os 24 jogadores que estão cá." O melhor é mesmo manter as expetativas em baixo, até porque o avançado chegou ontem... à ilha de Reunião para passar férias.