Aïssa Laïdouni foi eleito o melhor jogador em campo, no empate entre Tunísia e Dinamarca, e, no final da partida, frisou que o objetivo dos tunisinos passava por conquistar os três pontos e olhou já ao próximo jogo no Mundial, diante da Austrália.





"Estou feliz com o jogo que proporcionámos e esperamos continuar assim contra a Austrália. Sabíamos que seria difícil contra a Dinamarca, mas não viemos aqui para empatar, viemos mesmo para vencer. Tivemos oportunidades para marcar, mas ficamos felizes com o empate. O Campeonato do Mundo é a competição mais importante e com os adeptos que temos aqui e que vimos hoje no estádio podemos fazer uma boa campanha", frisou o médio.O duelo entre Tunísia e Austrália, da 2.ª jornada do grupo D, vai disputar-se no sábado, a partir das 10 horas de Portugal Continental (13 no Qatar).