Darwin assusta mas não pára

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-benfiquista Darwin Nuñez teve de ser assistido no treino de ontem do Uruguai, depois de sentir uma dor num dos tornozelos, mas tudo não passou de um pequeno susto para o avançado de 23 anos, que prosseguiu com os trabalhos poucos minutos depois.

O companheiro de ataque Edinson Cavani também treinou sem limitações, pelo segundo dia consecutivo, e dissipou as dúvidas sobre a disponibilidade para o jogo de quinta-feira frente à Coreia do Sul. Em sentido contrário, o central Ronald Araújo contiua a recuperar de uma lesão no adutor direito e, por isso, a trabalhar à parte.

Na antevisão ao confronto com os sul-coreanos, o guardião Sergio Rochet garantiu não temer a oposição do craque dos spurs Heung-Min Son.