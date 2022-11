Darwin promete lutar pelo título

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Impera a confiança! O Uruguai, adversário de Portugal no Grupo H, iniciou ontem o estágio de preparação para o Mundial, nos Emirados Árabes Unidos, e o ex-Benfica Darwin Núñez foi o escolhido para falar à imprensa. Reconhecendo não estar entre o lote de favoritos para levantar o troféu, o agora dianteiro do Liverpool não deixou de fazer eco da vontade da celeste em chegar longe... e não afastou uma possível surpresa.

A caminho da primeira presença em grandes competições, Darwin é um dos rostos da nova geração uruguaia que, no Qatar, vai juntar-se a veteranos como Luis Suárez, Cavani, Godín ou Muslera. O espírito, esse, mantém-se o mesmo. “Não somos favoritos, mas vamos dar luta a qualquer adversário. Queremos chegar longe, o nosso objetivo é ganhar o Mundial... mas primeiro o foco está na Coreia do Sul”, prometeu o avançado de 23 anos sem particularizar sobre o confronto com Portugal. Darwin também revelou que tem recebido conselhos de Suárez e Cavani: “Dizem-me para ficar tranquilo e que aqui somos todos iguais. ”

Lote completo com dois leões

Ontem, o selecionador Diego Alonso passou a ter a totalidade dos 26 convocados à disposição, com a chegada do último grupo de atletas, que incluiu os sportinguistas Coates e Ugarte.