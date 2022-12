Diego Alonso não quer "desculpas" pelo adeus ao Mundial mas avisa: «Fomos eliminados pelo penálti de Portugal»

O Uruguai sai de cena do Campeonato do Mundo depois de vencer o Gana (2-0) mas acaba por perder no confronto direto com os coreanos, que também bateram Portugal no último jogo da fase de grupos. O selecionador da celeste, Diego Alonso, puxou a fita atrás para recordar o penálti convertido por Bruno Fernandes, na segunda jornada."A Fifa disse-nos que o penálti que eles marcaram a favor de Portugal não foi um penálti, mas arranjar desculpas neste momento é inútil", frisou o técnico, reforçando depois a ideia."Todo a gente viu o que aconteceu. Fomos eliminados pelo penálti de Portugal, não foi o empate com a Coreia do Sul", justificou Alonso.