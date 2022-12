Giménez dá voz à frustração do Uruguai: «São um bando de ladrões, estes filhos da p...!»

De cabeça perdida: Cavani dá soco no monitor do VAR após final do Gana-Uruguai De cabeça perdida: Cavani dá soco no monitor do VAR após final do Gana-Uruguai

Os jogadores do Uruguai não deixaram nada por dizer depois de terem sido eliminados do Mundial na fase de grupos, pela primeira vez em 20 anos. O alvo dos futebolistas foi o árbitro alemão Daniel Siebert, que não marcou penálti no lance em que Edinson Cavani caiu na área, já em tempo de descontos. Os sul-americanos ganharam ao Gana por 2-0, mas precisavam de mais um golo para passar a Coreia do Sul na classificação do Grupo H.Cavani deu um soco no ecrã do VAR à saída do relvado e Giménez gritou para a câmara a sua frustração: "Bando de ladrões. São um bando de ladrões, estes filhos da p...! Sim, filma-me, a p... da mãe deles!", atirou o defesa do Atlético Madrid. Luis Suárez, que chorou copiosamente em campo , deixou uma mensagem nas redes sociais: "Despedir-nos assim de um Mundial dói muito, mas temos a tranquilidade de saber que demos tudo pelo nosso país. Estou orgulhos por ser uruguaio, mesmo que não nos respeitem. Obrigado a cada um dos uruguaios que nos apoiaram em cada canto do Mundo."