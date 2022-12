Luis Suárez diz que "FIFA está contra o Uruguai": «Fomos prejudicados nos jogos com Portugal e Gana»

Lágrimas de dor: o desespero de Luis Suárez ao perceber que o Uruguai estava eliminado



Lágrimas de dor: o desespero de Luis Suárez ao perceber que o Uruguai estava eliminado

Apesar da vitória por 2-0 frente ao Gana, o Uruguai foi eliminado do Mundial'2022 e na hora de regresso a casa, Luis Suárez apontou o dedo à arbitragem."Fomos prejudicados nos jogos com Portugal e Gana. Por isso, estamos fora do Mundial. Penáltis incríveis que não foram assinalados. E contra nós, tudo se assinala. Não é uma desculpa, mas também não podemos ficar calados. Quis ver os meus filhos depois de um jogo no estádio e a FIFA proibiu. Não deixou. Mas, depois jogadores da França podem ter os seu filhos quase no banco de suplentes. Isto tem de mudar. O Uruguai tem de ter mais força. A FIFA está contra o Uruguai", disse.