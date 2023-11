Argentinos revelam o que disse Rodrygo a Messi em discussão acesa: «Seu cagão...»

A 'TyC Sports' revelou, nas últimas horas, os contornos da discussão entre Messi e Rodrygo antes do Brasil-Argentina desta quarta-feira, numa altura em que a equipa albiceleste tinha acabado de regressar dos balneários, depois de recolher aos mesmos devido às cenas de pancadaria nas bancadas do Maracanã que antecederam a partida.Segundo a mesma fonte, o extremo brasileiro do Real Madrid não ficou satisfeito com a atitude da seleção adversária e, enquanto falava com Messi, acabou por lhe dirigir, mais do que uma vez, as palavras: "Seu cagão".Não satisfeito, o astro argentino respondeu na mesma moeda: "Cagão? Se somos campeões do mundo, por que razão é que somos cagões?", terá dito o jogador do Inter Miami, de acordo com a imprensa daquele país.Refira-se que o encontro, que começou com meia hora de atraso, terminou com vitória da Argentina por 1-0 , graças ao golo solitário de cabeça do central do Benfica Otamendi.