Egito de Rui Vitória vence Serra Leoa no apuramento para o Mundial'2026

Dois golos do avançado Trezeguet permitiram este domingo à seleção do Egito, treinada pelo português Rui Vitória, impor-se por 2-0 à Serra Leoa e reforçar a liderança do Grupo A da zona africana de qualificação para o Mundial'2026.

Trezeguet inaugurou o marcador em Monróvia, aos 18 minutos, fixando o resultado ao intervalo, e aumentou a vantagem aos 62', após assistência de Mohamed Salah, que ficou em branco, depois de na quinta-feira ter contribuído com quatro tentos para a goleada sobre Jibuti, por 6-0.

A superioridade da seleção orientada por Rui Vitória acentuou-se a partir dos 38 minutos, altura em que o médio da Serra Leoa Tyrese Fornah foi expulso, e os serra-leoneses terminaram mesmo com apenas nove jogadores, depois de o defesa Abdul Cabia ter sido admoestado com cartão vermelho, aos 90'+9.

O Egito conquistou a segunda vitória em igual número de jogos e passou a comandar o agrupamento com cinco pontos de vantagem sobre Guiné-Bissau, Burquina Faso, Etiópia (todos com menos uma partida realizada) e Serra Leoa, enquanto o Jibuti ainda está em branco.