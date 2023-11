Morita e Yuki Soma convocados para a seleção do Japão

Hidemasa Morita e Yuki Soma, médio do Sporting e extremo do Casa Pia respetivamente, estão entre os convocados do Japão para os jogos frente a Myanmar (dia 16) e Síria (21), relativos à qualificação para o Mundial de 2026.Refira-se que Morita falhou o treino de ontem do Sporting antes do jogo com o Raków por ainda estar entregue ao departamento clínico dos leões , a recuperar de lesão.