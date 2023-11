Otamendi lamenta caos no Brasil-Argentina: «Famílias e crianças a chorarem com medo...»

Pancadaria no Brasil-Argentina: Dibu Martínez deu palmada num segurança e tentou subir para a bancada Pancadaria no Brasil-Argentina: Dibu Martínez deu palmada num segurança e tentou subir para a bancada

Nicolás Otamendi recorreu na madrugada desta quarta-feira às redes sociais para, numa curta mensagem, assinalar a vitória da Argentina frente ao Brasil no Maracanã, por 1-0 - na qual foi herói após marcar o único golo -, e para lamentar os confrontos que se registaram nas bancadas ainda antes do apito inicial, que levaram a albiceleste a recolher aos balneários durante vinte minutos e que colocaram em dúvida a realização do encontro."É uma pena que sejamos nós, argentinos, a sofrer uma vez mais com um ódio desta dimensão, com famílias e crianças a chorarem e com medo que algo lhes aconteça. Isto tem de acabar de uma vez por todas", escreveu o central do Benfica no Instagram.E acrescentou, destacando o esforço da equipa: "Grande vitória num estádio onde fomos muito felizes e no qual temos lindas lembranças. Esta equipa continua a fazer história. Vamos Argentina!".Refira-se que, com este triunfo, a Argentina consolida a liderança da qualificação sul-americana para o Mundial'2026 com 15 pontos, mais dois que o Uruguai, que segue no 2.º lugar com 13. O Brasil é apenas 6.º, com 7.