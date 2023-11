Pai de Rodrygo 'atira-se' a Messi: «O santinho que não arranja confusão com ninguém...»

Eric Goes, o pai de Rodrygo, recorreu nas últimas horas às redes sociais para criticar a atitude de Lionel Messi nos jogos mais recentes da Argentina, recordando a discussão acesa entre o astro e o internacional brasileiro no duelo entre a seleção canarinha e a albiceleste (0-1) , na madrugada de quarta-feira."Alguém surpreendido [com a atitude de Messi]? O santinho que não arranja confusão com ninguém...", escreveu o pai do jogador, através de duas 'stories' no Instagram.No momento em questão, Rodrygo mostrou-se frustrado com o facto de Messi ter dito aos companheiros para recolherem aos balneários perante as cenas de pancadaria nas bancadas do Maracanã. Quando as duas equipas já se encontravam no relvado, o brasileiro terá chamado "cagão" ao capitão da albiceleste, algo que deu origem a uma conversa acalorada Refira-se que Messi já tinha estado envolvido numa discussão dias antes, no jogo com o Uruguai, quando apertou o pescoço a Mathías Olivera, gesto que repetiu na partida diante do Brasil.