Abramovich não é caso único: conheça os magnatas que já quiseram comprar Real Madrid e Barcelona

Recorde-se que Abramovich continua na tentativa de vender o Chelsea, depois lhe ter sido Recorde-se que Abramovich continua na tentativa de vender o Chelsea, depois lhe ter sido retirado o cargo de diretor do clube.

A invasão da Rússia à Ucrânia obrigou ao 'congelamento' dos bens de inúmeros magnatas russos, entre os quais Roman Abramovich, dono do Chelsea. Porém, entre os nomes sancionados, estão outros bilionários do país que, em tempos, estiveram perto de comprar... Real Madrid e Barcelona.Alisher Usmanov, um dos principais investidores da Xiaomi e do Facebook, com uma fortuna avaliada, segundo a 'Forbes', em mais de 10 mil milhões de euros, ponderou comprar o Barcelona. De acordo com a 'Marca', o magnata, um dos mais ricos da Rússia, foi o maior acionista do Arsenal até agosto de 2018, altura em que viu rejeitada uma oferta para comprar a totalidade do clube, o que despertou o seu interesse nos catalães. De resto, isto começou uma 'bola de neve' entre outros bilionários.Vladimir Lisin, presidente da 'Novolipetsk Steel', uma das quatro maiores empresas privadas russas da indústria do aço, também mostrou interesse recente em adquirir o Real Madrid. A 'Marca' explica que o bilionário, considerado pela 'Forbes' a pessoa mais rica da Rússia em 2011, com uma fortuna de mais de 20 mil milhões de euros, chegou a questionar um amigo próximo relativamente a qual seria o preço para adquirir os merengues.