Arthur Vinícius faria hoje 15 anos e morreu no centro de treinos do Flamengo: instalações sem certificado

Dois anos após a tragédia da Chapecoense, outro episódio negro aconteceu no futebol brasileiro: um incêndio de grandes proporções, na madrugada de sexta-feira, no Ninho do Urubu, centro de estágios do Flamengo, provocou a morte a 10 jogadores (dos 14 aos 17 anos), entre eles Arthur Vinícius, que completaria hoje 15 anos. Vitor Isaías teve o mesmo destino. Pablo Ruan (16 anos) disse que um colega o acordou e fugiram pela janela. Já Samuel Barbosa (16 anos) despertou com o fumo e acordou um colega... que é um dos hospitalizados.Segundo mães dos jogadores, estavam cerca de 30 pessoas no dormitório que pegou fogo, sendo que o treino de sexta da equipa havia sido cancelado, mas os jovens da formação ficaram a dormir no Centro de Treinos por viverem fora do Rio de Janeiro. Além das mortes a lamentar, três jovens estão internados com ferimentos, um deles (Jonathan Cruz) com 40% do corpo queimado.O vice-governador do Estado, Claudio Castro, disse que o incêndio se deveu a um problema no ar condicionado. Já Roberto Robadey, chefe dos Bombeiros, informou que o centro desportivo "não tinha Certificado de Aprovação e, sem documentação, não havia segurança".Na sequência disto, o Ministério Público do Rio garantiu que "as famílias das vítimas serão indemnizadas pelos jogadores estarem na dependência do clube". Três dias de luto foram definidos pelo governador do Estado e pelo rival Fluminense... que viu o dérbi de hoje reagendado para dia 14.Arthur Vinícius, 14 anosAthila Paixão, 14 anosBernardo Pisetta, 15 anosChristian Esmério, 15 anosJorge Eduardo, 15 anosPablo Henrique, 14 anosSamuel Thomas Rosa, 15 anosVitor Isaías, 14 anosGedson Santos, 14 anosRykelmo Souza Viana, 17 anos