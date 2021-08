Braithwaite e o "pesadelo" de Eriksen: «Quando vês uma pessoa morta não tens dúvidas. Foi isso que vi»

Martin Braithwaite, avançado do Barcelona, vai lançar um documentário de quatro episódios onde, entre vários momentos da sua carreira, recorda o episódio vivido durante a partida entre Dinamarca e Finlândia, onde o seu colega de seleção, Christian Eriksen, colapsou no relvado e teve de ser reanimado em pleno encontro do Euro'2020. Em declarações presentes no filme, reproduzidas pelo 'Mirror', o jogador do Barcelona lembrou o momento, garantindo que, de imediato, pensou que o jogador do Inter tinha morrido.





"Aquele que era suposto ser o maior evento desportivo da história da Dinamarca, acabou por se tornar num pesadelo. O que aconteceu naquela tarde chocou muita gente", começou por dizer, antes de confessar que ficou "traumatizado": "Houve um momento em que olhei para ele, e ele estava morto. Quando vês uma pessoa morta, não tens dúvidas. Sabes de imediato. Foi isso que eu vi. Senti que a única coisa que poderia fazer naquele momento era recorrer a Deus", explicou.Recorde-se que Christian Eriksen foi reanimado ainda dentro de campo, e acabou por fazer um implante de um desfibrilhador , que não lhe permite jogar na liga italiana. A situação do médio continua a ser estudada e, caso a situação médica seja reversível, o jogador poderá remover o aparelho para voltar aos relvados.