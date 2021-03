Capello elogia Messi: «Os outros vão ganhar a Bola de Ouro, como Ronaldo, mas ele é o génio»

O Barcelona empatou na visita ao Paris Saint-Germain e acabou eliminado da Liga dos Campeões. Apesar disso, Fabio Capello, técnico italiano e comentador da Sky Sport Italia, teceu rasgados elogios à exibição de Lionel Messi, que marcou um dos melhores golos da presente edição da Champions.





"O Leo Messi que vimos esta noite é um fenómeno que só o guarda-redes e o Marquinhos conseguiram parar. É um futebolista com algo diferente e mostrou mais uma vez que tem algo mais que os outros, que é um génio absoluto", considerou Capello, que fez ainda uma comparação do astro argentino com... Cristiano Ronaldo."Os outros vão ganhar a Bola de Ouro, como o Cristiano Ronaldo ganhou, mas ele [Messi] é o génio, porque faz coisas com uma qualidade e uma rapidez impensáveis ??para todos os outros. Usa os pés como os outros usam as mãos. Esta noite vi um grande Messi e um belo Barcelona", justificou o italiano.Recorde-se que ontem, na 'ressaca' da eliminação da Juventus da Champions, Capello criticou a postura de CR7 no livre direto que originou o segundo golo de Sérgio Oliveira e do FC Porto em Turim.